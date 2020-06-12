Простой вольтметр на Arduino Uno

В данной статье мы рассмотрим создание на основы платы Arduino Uno и делителя напряжения простого цифрового вольтметра, который будет отображать измеренное значение напряжения на экране жидкокристаллического (ЖК) дисплея 16x2.

Плата Arduino имеет несколько аналоговых входов, к которым внутри платы подсоединены встроенные аналогово-цифровые преобразователи (АЦП). АЦП платы Arduino имеют разрядность 10 бит, поэтому значения на их выходах будут лежать в диапазоне от 0 до 1023. Мы можем считывать эти значения в программе, используя функцию analogRead(). Таким образом, если вы знаете опорное напряжение (reference voltage) АЦП, то вы легко можете рассчитать аналоговое напряжение, присутствующее на входе АЦП. Более подробно об аналогово-цифровом преобразовании в плате Arduino вы можете прочитать в этой статье.

Для измерения напряжения в нашем проекте цифрового вольтметра мы также будем использовать делитель напряжения. Измеренное значение напряжения мы будем показывать на экране ЖК дисплея 16x2 и выводить в окне монитора последовательной связи (Serial Monitor) Arduino IDE. Правильность измеренного значения напряжения мы будем проверять с помощью мультиметра.

Необходимые компоненты

Плата Arduino Uno

ЖК дисплей 16х2

Резистор 100 кОм

Резистор 10 кОм

Потенциометр 10 кОм

Макетная плата

Соединительные провода

Схема делителя напряжения

Делитель напряжения представляет собой схему из двух резисторов, показанную на следующем рисунке.

В нашем примере резисторы R1 и R2 имеют номиналы 10 кОм и 100 кОм. Средняя точка делителя напряжения используется для подачи сигнала на аналоговый вход платы Arduino. Напряжение, падающее на резисторе R2 (Vout), называется напряжением на выходе делителя напряжения. Оно может быть рассчитано по следующей формуле:

Vout = Vin (R2/R1+R2)

То есть напряжение на выходе делителя прямо пропорционально напряжению на его входе и отношению сопротивлений резисторов R1 и R2.

Используя приведенную формулу в коде программы для Arduino мы легко можем определить напряжение на входе делителя. Максимальное напряжение на входе (контактах) платы Arduino составляет 5 В, поэтому при используемых нами номиналах резисторов (их отношение составляет 100:10) мы с помощью нашего вольтметра сможем измерять напряжения до 55 В.

Работа схемы

Схема цифрового вольтметра на основе платы Arduino представлена на следующем рисунке.

ЖК-дисплей подключен в 4-битном режиме. Его контакты DB4, DB5, DB6, DB7, RS и EN непосредственно подключены к контактам D4, D5, D6, D7, D8, D9 платы Arduino Uno.

Средняя точка делителя напряжения на резисторах R1 и R2, подключена к аналоговому контакту A0 платы Arduino. Остальные два конца делителя напряжения подключаются к источнику измеряемого напряжения и корпусу (земле).

Исходный код программы для Arduino

Основную часть кода программы составляет преобразование и отображение входного напряжения в отображаемое выходное напряжение с помощью приведенного выше уравнения Vout = Vin (R2/R1+R2). Как упоминалось ранее, выходное значение АЦП Arduino может варьироваться в диапазоне от 0 до 1023, а максимальное входное напряжение Arduino составляет 5 В, поэтому нам нужно умножить значение на выходе АЦП контакта A0 на 5/1024, чтобы рассчитать входное напряжение (на контакте A0).

void loop()

{

int analogvalue = analogRead(A0);

temp = (analogvalue * 5.0) / 1024.0; // формула для конвертирования значения напряжения

input_volt = temp / (r2/(r1+r2));

Мы будем отображать измеренное значение напряжение на экране ЖК-дисплея с помощью функции lcd.print и в окне монитора последовательной связи с помощью функции Serial.println.

Serial.print("v= "); // выводим значение напряжения в окно монитора последовательной связи

Serial.println(input_volt);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Voltage= "); // выводим значение напряжения на экран ЖК дисплея

lcd.print(input_voltage);

Далее представлен полный текст программы.

#include <LiquidCrystal.h> // библиотека для работы с ЖК дисплеем

LiquidCrystal lcd( 4, 5, 6, 7,8 ,9 ); // контакты, к которым подключен ЖК дисплей

float input_volt = 0.0;

float temp=0.0;

float r1=10000.0; //сопротивление резистора r1

float r2=100000.0; // сопротивление резистора r2

void setup()

{

Serial.begin(9600); // инициализируем последовательный порт связи для передачи на скорости 9600 бод/с

lcd.begin(16, 2); // устанавливаем число столбцов и строк используемого нами ЖК дисплея

lcd.print("DC DIGI VOLTMETER");

}

void loop()

{

int analogvalue = analogRead(A0);

temp = (analogvalue * 5.0) / 1024.0; // формула для конвертирования значения напряжения

input_volt = temp / (r2/(r1+r2));

if (input_volt < 0.1)

{

input_volt=0.0;

}

Serial.print("v= "); // выводим значение напряжения в окно монитора последовательной связи

Serial.println(input_volt);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Voltage= "); // выводим значение напряжения на экран ЖК дисплея

lcd.print(input_volt);

delay(300);

}

Видео, демонстрирующее работу схемы

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